El Oporto se refuerza con los delanteros colombianos Julián Pérez y Jhojan de la Cruz

Ambos jugadores tienen 18 años y firmaron contratos profesionales con el Oporto, al que llegaron procedentes del Itagüí Leones, informó el club portugués en un comunicado.

En declaraciones a su nuevo club, Julián Pérez se mostró "muy contento porque es una oportunidad muy buena" y se describió como "un jugador muy potente, técnico, rápido y con buen remate".

Por su parte, Jhojan de la Cruz se definió como un extremo "fuerte, regateador" y con "un estilo de juego atrevido".

Además, pretende "alcanzar grandes cosas" en el Oporto al igual que su compatriota Luis Díaz, que también pasó por el club portugués.

Julián Pérez y Jhojan de la Cruz son la más reciente apuesta del Oporto por Colombia, y algunos de los nombres más importantes del fútbol cafetero llegaron a Europa de la mano de los 'dragones'.

Además del mencionado Luis Díaz, James Rodríguez, Radamel Falcao, Jackson Martínez, Juan Fernando Quintero, Fredy Guarín o Matheus Uribe fueron algunos de los jugadores que pasaron por el conjunto del norte de Portugal, que incluso tiene una escuela en Bogotá.