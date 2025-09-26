El Real Madrid cierra la preparación del derbi con tres ausencias

El pleno de triunfos que firman los jugadores del Real Madrid en su inicio de temporada, tras seis jornadas de LaLiga EA Sports y una de la Liga de Campeones, se sintió en el ambiente en vísperas del derbi ante el Atlético de Madrid.

Xabi Alonso contó con toda su plantilla, salvo los tres lesionados que prosiguen con sus planes de recuperación de los percances musculares que les mantienen de baja. Entre ellos la novedad la protagonizó el francés Mendy, que se dejó ver en un campo anexo al que se ejercitaron su compañero, realizando trabajo de campo y entrando en contacto con el balón en un avance en su largo proceso. No disputa un partido desde la final de la Copa del Rey el 26 de abril.

La mañana en la Ciudad Real Madrid se inició con una sesión de vídeo en la que Xabi Alonso realizó un análisis del rival, el Atlético de Madrid. Tras un primer paso por el gimnasio para la activación, los jugadores pasaron a ejercitarse sobre el césped con balón en varios ejercicios antes de una parte táctica y partidos en dimensiones reducidas.

Fue el último momento en el que el técnico tolosarra sacó conclusiones del estado de sus jugadores para definir el equipo titular que arrancará el partido en el estadio del Atlético de Madrid. Xabi debe decidir si mantiene en el banquillo a Jude Bellingham o le incluye en un once al que regresarán tras descansar ante el Levante, Dani Carvajal, Eder Militao y Aurélien Tchouaméni.

