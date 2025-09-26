El sindicato de futbolistas pide una investigación por la muerte de Billy Vigar

Vigar, de 21 años, sufrió un golpe en la cabeza con un muro en el partido contra el Finchley este sábado en la Isthmian League Premier Division, es decir, la séptima división del fútbol inglés.

"Después de sufrir una grave lesión cerebral el sábado, Billy Vigar fue puesto en coma inducido. El martes necesitó una operación para aumentar sus posibilidades de recuperarse. Aunque esto ayudó, la lesión ha sido demasiado para él y ha fallecido este martes por la mañana", dijo su familia en un comunicado.

Miles de personas han firmado una petición en las últimas horas para eliminar los muros de ladrillo en los campos de fútbol, mientras que la PFA, por medio de su presidente Maheta Molando, ha pedido una investigación para asegurar el bienestar de los jugadores.

"Claramente tiene que haber una investigación formal en este incidente para que se conozcan todas las circunstancias en torno a ello. Todos nuestros pensamientos están con la familia de Billy y con sus amigos y en darles todo el apoyo que necesiten. Todos los jugadores deberían estar seguros al jugar o entrenar y no estar en riesgo por factores fuera de su control. Tenemos que asegurarnos de no dejar pasar las oportunidades para hacer los campos más seguros y que no sea necesario que pase algún incidente grave para que se lleven a cabo los cambios", aseguró Maheta.

En junio de 2023, el Gobierno británico y la PFA escribieron a la FA, la Premier Leauge, la EFL (de la Segunda a la Cuarta división) y la National League (de Quinta división en adelante) para que se llevaran a cabo reformas para proteger a los jugadores, después de que Alex Fletcher, un jugador del Bath City, sufriera una fractura de cráneo al darse un golpe con una valla publicitaria en noviembre de 2022.

Vigar llegó a la cantera del Arsenal con catorce años y estuvo siete, coincidiendo en las categorías inferiores de los 'Gunners' con futbolistas como Charles Sagoe Jr, Remy Mitchell, Omari Hutchinson, Charlie Patiño and Brook Norton-Cuffy.

"Además de su importante talento, Billy siempre será recordado por su amor por el deporte, su orgullo al representar este equipo -una vez dijo que el día que le seleccionamos fue el más importante de su vida- y por su personalidad, querido por todos sus compañeros y entrenadores. Nuestras condolencias están con su familia y con sus seres queridos en este tiempo tan difícil", dijo el Arsenal en un comunicado.