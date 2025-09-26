Firpo y Alianza, en la lucha codo a codo por el liderato del torneo Apertura salvadoreño

Los Toros del Firpo, dirigidos por el costarricense Marvin Solano, reciben en el caluroso oriente del país a los Albos del Alianza del técnico argentino Ernesto Corti, que tras la primera vuelta del torneo sacaron las garras y están en el segundo puesto de la tabla pisándole los talones a los de Solano.

Firpo se mantiene en el liderato del torneo por su mejor cuota goleadora, 27 tantos, y con 30 puntos, al igual que el equipo capitalino Alianza, que acumula 23 goles a favor.

El duelo entre Firpenses y Aliancistas se disputará la noche del sábado y es uno de los duelos con una alta convocatoria por el sólido apoyo de las aficiones de ambos equipos.

El tercer lugar del torneo con 27 puntos lo ocupa el Futbolistas Asociados Santanecos (FAS) que recibirá el domingo al Fuerte San Francisco, en el lugar 10 con 10 unidades por encima de Zacatecoluca y Hércules.

Entre tanto, los Caleros del Isidro Metapán, en el cuarto puesto con 21 puntos, se enfrentan al Municipal Limeño en el sexto lugar con 17 unidades por debajo del Cacahuatique con 19 puntos.

El Cacahuatique recibirá al Inter FA que no sale de la novena posición en la que se ubica con 11 puntos.

Por su parte, el Platense recibirá al Zacatecoluca, equipo que se encuentra lejos de la zona de clasificación a los cuartos de final del torneo a falta de ocho jornadas para que concluya la segunda vuelta de la fase regular.

La jornada 14 se cerrará el lunes 29 con el partido entre el Hércules y los Emplumados del Águila, uno de los grandes equipos del fútbol salvadoreño que actualmente se encuentra en crisis al sumar seis derrotas consecutivas.

La lucha en la clasificación de goleadores la encabeza el salvadoreño Juan Argueta con 8 tantos, seguido del brasileño Yan Maciel, con 6.