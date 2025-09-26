Flamengo pone en juego su liderato en Brasil en clásico con Corinthians

Tras garantizar su clasificación a semifinales de la Libertadores el jueves, cuando venció en los penaltis al Estudiantes tras caer por 1-0 en Argentina en el partido de vuelta de cuartos de final, el conjunto carioca no necesita reservar titulares el domingo ya que su próximo partido por el torneo continental está previsto para el 22 de octubre.

Y el equipo dirigido por el técnico Filipe Luis necesitará de toda su fuerza en São Paulo, ya que un revés ante el Corinthians puede costarle el primer lugar en la clasificación.

Ello debido a que Flamengo está en la cima con 51 puntos, con tan sólo una unidad de ventaja sobre Cruzeiro y dos unidades sobre Palmeiras, que, además, tiene un partido a menos que el líder.

Sus dos rivales tienen partidos hipotéticamente más fáciles. Cruzeiro visitará el sábado al irregular Vasco da Gama, que lucha por alejarse de la zona del descenso, y Palmeiras a Bahía, que es sexto en la clasificación pero viene perdiendo ritmo.

Flamengo visita a un Corinthians presionado y que necesita recuperarse tras la derrota que sufrió el domingo pasado en su visita al Sport, el último en la clasificación, y que lo dejó en el décimo lugar.

El conjunto paulista, sin embargo, aún no sabe si podrá contar con el delantero neerlandés Menphis Depay, que se recupera de un edema en la pierna derecha y no ha sido liberado por los médicos, y también tiene en duda al volante Charles, tratado por dolores en la rodilla derecha.

El técnico de Corinthians, Dorival Júnior, también tendrá que buscarle sustitutos al centrocampista peruano André Carrillo y al creativo argentino Rodrigo Garro, lesionados y sin previsión de alta.

Palmeiras, uno de los favoritos al título tanto de la Liga brasileña como de la Libertadores, también tendrá a sus titulares a disposición tras haber garantizado el miércoles su cupo en las semifinales del torneo continental con una victoria por 3-1 sobre el River Plate argentino.

Vitor Roque y el argentino Juan Manuel 'Flaco' López, autores de los goles en la Libertadores, podrán volver a formar la pareja de atacantes del Palmeiras, que la semana pasada goleó por 4-0 a Fortaleza con sus suplentes.

La única duda en el equipo dirigido por el técnico portugués Abel Ferreira es el central Gustavo Gomes, que continúa con una inflamación en el ojo tras un golpe que sufrió en el partido con River Plate.

Cruzeiro, que la semana pasada se impuso por 2-1 sobre Bragantino, confía vencer a Vasco da Gama a domicilio y en una derrota del Flamengo para asumir el liderato de la Liga.

Sin embargo, el técnico del conjunto de Belo Horizonte, Leonardo Jardim, no podrá contar en Río con el goleador Gabigol ni con el lateral izquierdo argentino Lucas Villalba, que tendrán que cumplir una fecha de suspensión tras acumular tres amarillas.

Jardim tampoco sabe si tendrá a disposición al extremo colombiano Luis Fernando Sinisterra, con problemas musculares en la pierna derecha y que se entrena separado se sus compañeros.

- Partidos de la vigésima quinta jornada:

. Sábado: Fortaleza-Sport, Juventude-Internacional, Vasco da Gama-Cruzeiro y Atlético Mineiro-Mirassol.

. Domingo: Gremio-Vitoria, Bahía-Palmeiras, Fluminense-Botafogo, Bragantino-Santos y Corinthians-Flamengo.