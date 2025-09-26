Giménez, Almada y Cardoso, las bajas de la convocatoria del Atlético para el derbi

Giménez no juega desde el pasado 20 de junio por diversas lesiones, de las que ya ultima su recuperación; Almada se perderá su quinto encuentro, desde su dolencia muscular sufrida con la selección argentina hace dos semanas y media; y Cardoso será baja por cuarto encuentro seguido debido a un esguince de tobillo.
La convocatoria, a la que regresa Alexander Sorloth tras cumplir sanción ante el Rayo, está formada por los porteros Jan Oblak, Juan Musso y Salvador Esquivel; los defensas Matteo Ruggeri, Clement Lenglet, Nahuel Molina, David Hancko, Marc Pubill, Ilias Kostis, Javi Galán y Robin Le Normand; los centrocampistas Conor Gallagher, Koke Resurrección, Pablo Barrios, Taufik Seidu, Álex Baena y Marcos Llorente; los extremos Carlos Martín, Giuliano Simeone y Nico González; y los delanteros Antoine Griezmann, Julián Alvarez, Giacomo Raspadori y el citado Sorloth.