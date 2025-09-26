Giménez, Almada y Cardoso, las bajas de la convocatoria del Atlético para el derbi

Madrid, 26 sep (EFE).- El defensa uruguayo José María Giménez, el centrocampista estadounidense Johnny Cardoso y el atacante argentino Thiago Almada son las tres bajas por lesión de Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, para el derbi de este sábado contra el Real Madrid en el estadio Metropolitano, en el que el técnico citó al central Ilias Kostis y al medio Taufik Seidu.