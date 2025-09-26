Graham Potter entiende los memes de su cara: "Mi hijo se ríe mucho con ellos"

"Sí, estoy al tanto de ello", dijo Potter este viernes en rueda de prensa. "Mi hijo de 15 años se ha reído mucho con ello, es algo que tienes que aceptar y que viene con tu trabajo".

"A veces es ridículo, pero es el ecosistema en el que estamos y es lo que hay", dijo Potter.

Muchas cuentas de Twitter se han dedicado en los últimos días a editar la cara de Potter en fotografías famosas, como el 'selfie' de Ellen Degeneres en 2014, y en otras más surrealistas como la de catorce enfermeras embarazadas en un hospital, en los hijos de James Maddison o en otros compañeros de profesión como Rúben Amorim.

Incluso cuentas oficiales como la del Sevilla se han unido esta tendencia y han puesto la cara de Potter en una foto de Frédéric Kanouté.

"No tengo una favorita. No he pensado mucho en ello porque, como te imaginarás, tengo cosas más importantes que hacer, para serte sincero. Es lo que hay y hay que lidiar con estas cosas".

Este movimiento ha surgido a raíz de la mala situación del equipo 'Hammer', que es penúltimo en la Premier League con un triunfo en cinco partidos. Los londinenses también están fuera ya de la Copa de la Liga. Este fin de semana visitarán al Everton.

Potter sustituyó en enero a Julen Lopetegui al frente del West Ham, pero ha sido incapaz de revertir la situación del equipo, ha empeorado el trabajo del español y en estos nueve meses solo ha ganado seis encuentros.