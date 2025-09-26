La Federación Turca pide a la UEFA y la FIFA excluir a Israel de las competiciones

En una carta abierta, citada por la agencia turca Anadolu y enviada también a todas las federaciones de fútbol del mundo, Haciosmanoglu recuerda que "el fútbol siempre ha sido mucho más que un deporte" y es "un lenguaje universal que acerca diferentes culturas y fomenta la amistad y la solidaridad entre los pueblos".
"Guiados por estos valores", el presidente de la TFF expresa su "profunda preocupación por la ilegal, y, además, totalmente inhumana e inaceptable, situación creada por Israel en Gaza".
Recuerda que una comisión de la ONU ha confirmado recientemente que Israel está cometiendo un genocidio en Gaza, que la Comisión Europea ha pedido suspender las ventajas comerciales concedidas a Israel, y que existen llamamientos al boicot en la industria del cine.
Mientras que la FIFA y UEFA vetaron la participación de Rusia en sus competiciones solo cuatro días después de que invadiera Ucrania en febrero de 2022, estos organismos "se han mantenido en silencio demasiado tiempo" respecto a Israel, afirma Haciosmanoglu.
Ya el martes pasado, ocho expertos de Naciones Unidas pidieron a la FIFA y la UEFA suspender a Israel de las competiciones, y se prevé que la UEFA se reunirá la semana entrante para tomar una decisión al respecto.