La Federación Turca pide a la UEFA y la FIFA excluir a Israel de las competiciones

Estambul, 26 sep (EFE).- El presidente de la Federación Turca del Fútbol (TFF), Ibrahim Haciosmanoglu, ha pedido a la FIFA y a la UEFA excluir de sus competiciones deportivas con efecto inmediato a Israel por su intervención en Gaza.