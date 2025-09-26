La FIFA suspende a la federación de Malasia y a siete futbolistas por falsificación

Redacción deportes, 26 sep (EFE).- La Comisión Disciplinaria de la FIFA anunció este viernes la suspensión, por un período de doce meses de todas las actividades relacionadas con el fútbol, del futbolista malasio de origen argentino Facundo Garcés, defensa del Alavés, y otros seis futbolistas nacionalizados por ese país, por infracciones vinculadas a falsificación documental en el marco de las eliminatorias de la Copa Asiática 2027.