Maresca, sobre Robert Sánchez: "No hay ningún problema con él"

"Sánchez cometió un error ante el United, pero estamos contentos con él y con Filip Jørgensen. No hay ningún problema con Robert, es una decisión rápida y los errores pueden ocurrir", declaró Maresca en la rueda de prensa previa al encuentro frente al Brighton
"Durante mucho tiempo Robert ha sido muy bueno con nosotros. La parte final de la pasada temporada y el inicio de esta, ha sido fantástico. Ha cometido un error y lo ha reconocido", añadió.
Maresca también se refirió al delantero Marc Guiu: "Tiene que mejorar el equilibrio del juego y del equipo. Marc está trabajando bien y seguro que tendrá algunas oportunidades".