Marquinhos será baja varias semanas por lesión en la pierna y no jugará ante el Barcelona

Así lo informó el club parisino este viernes en su último parte médico, en el que también indicó que João Neves, Désiré Doué y Ousmane Dembélé continúan con sus respectivos procesos de recuperación.

Marquinhos, de 31 años, no se entrenó este viernes con el resto de la plantilla y deberá "permanecer en tratamiento durante las próximas semanas".

De acuerdo a esas informaciones, el defensa brasileño se perderá, para empezar, el partido de Liga que enfrentará al PSG y al Auxerre este sábado y tampoco podrá estar presente en la siguiente gran cita del club parisino, la visita a Barcelona del martes.