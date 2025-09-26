Olimpia busca mantener el liderato en Honduras con Marathón y Olancho a solo dos puntos

Los 'Leones' de Olimpia, el club de mayor afición y más laureado del país con 39 títulos, encabezan la tabla con 21 puntos, producto de seis triunfos, tres empates y una derrota. Los siguen Marathón y Olancho con 19.

El sábado, Marathón, al mando del argentino Pablo Lavallén, recibirá en el Yankel Rosenthal al Victoria, último con apenas tres puntos.

Victoria, con el colombiano John Jairo López como su entrenador, es último (undécimo) en el torneo con apenas tres puntos.

Olancho visitará al Real España, que viene de caer 0-1 ante Plaza Amador en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Centroamericana.

Los 'Potros' del Olancho se han situado en la tercera casilla con 19 puntos, mientras que Real España, que dirige el costarricense Jeaustin Campos, en la séptimo, con 14.

En el tercer encuentro del sábado, Génesis, que es noveno en la tabla con ocho unidades, enfrentará a Universidad Pedagógica, que ocupa la octava casilla con trece.

El domingo, Platense será anfitrión de Juticalpa, que viene de empatar sin goles con Motagua, que tendrá descanso en la fecha 12.

Platense llega a la fecha doce en la sexta casilla de la tabla de clasificación con 14 puntos, en tanto que Juticalpa, en la cuarta, con 16.

La jornada se completará en el estadio José de la Paz Herrera de Tegucigalpa con el duelo entre los locales del Olimpia, vigente campeón del fútbol hondureño, y Choloma, que en el presente campeonato ascendió a la primera división y es penúltimo con siete enteros.