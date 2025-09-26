Pulso liguero con aroma de Champions en La Cerámica

Una victoria de los castellonenses abriría un hueco de seis puntos entre ambos equipos y reafirmaría el buen arranque liguero de los de Marcelino, instalados en la tercera posición de la tabla y que llegan a este choque tras sumar dos victorias consecutivas.

El Villarreal ha conseguido sobreponerse al gran número de bajas que está sufriendo desde la pretemporada, que aún siguen complicando las cosas al técnico asturiano, que tiene cinco bajas seguras.

A los habituales de larga duración, como son los casos del Logan Costa, Willy Kambwala y Gerard Moreno, se suman el delantero internacional Ayoze Pérez y el defensa argentino Juan Foyth, mientras que el extremo internacional marroquí Ilias Akhomach vuelve a la lista y el centrocampista Santi Comesaña será duda hasta última hora.

Ante esta tesitura, Marcelino ha echado mano de la cantera y ha incluido en la convocatoria al defensa del equipo filial Jean Ives Valou.

El Athletic Club arrancó el curso liguero embalado con tres victorias consecutivas que le auparon a la zona privilegiada de la clasificación, pero en los tres siguientes encuentros ha perdido brillo.

Mucho ha tenido que ver en ello la baja de su jugador estrella, un Nico Williams que estuvo en los primeros partidos en los que su equipo hizo pleno y faltó en los cuatro siguientes -incluido uno de Champions contra el Arsenal- en los que los rojiblancos solo sumaron un punto.

Aunque también ha parecido influir la ausencia de Ernesto Valverde en el zona de banquillos, debido a la sanción por cuatro partidos que sufrió ante el Betis y que termina mañana en La Cerámica, donde volverá a ver el choque desde la grada.

El Athletic sí recupera al meta suplente, el mexicano Alex Padilla, expulsado también en Sevilla, y, sobre todo, a Dani Vivián, al que se le espera de nuevo en el once titular una vez cumplida la sanción por la roja que vio en Mestalla hace dos jornadas.

Habrá que ver el regreso de Vivián si es para dar un respiro a Aitor Paredes, que lo ha jugado todo hasta ahora, o por un Aymeric Laporte todavía lejos de la mejor forma tras su reciente vuelta desde Arabia Saudí al club que le formó

Otra duda de cara a la once es cómo querrá resolver Valverde los problemas que tiene su equipo en ataque, donde genera poco y marca aún menos. Iñaki Williams y Oihan Sancet no pasan por su mejor momento y no acaba de encontrar futbolistas que les acompañen -mientras no está Nico- más allá de Alex Berenguer, un seguro como en las últimas temporadas.

Entre Robert Navarro, Maroan Sannadi, Gorka Guruzeta y hasta el joven Nico Serrano, estos dos titulares ante el Girona en las última jornada, se disputan los huecos que quedan en ataque.

Villarreal: Luiz Júnior; Mouriño, Rafa Marín, Renato Veiga, Cardona; Parejo, Pape Gueye, Buchanan, Moleiro; Nicolás Pepe y Mikataudze.

Athletic: Unai Simón; Areso, Vivián, Paredes, Yuri; Galarreta, Jauregizar; Iñaki Williams, Sancet, Berenguer; y Guruzeta.

Árbitro: Pendiente de designación.

Clasificaciones: Villarreal 3º ( 13 puntos); Athletic Club 5º (10 puntos).

Dato: El Villarreal puede igualar su mejor registro de victorias seguidas como local con ocho triunfos que data la temporada 2014-2015.

Marcelino: "El Athletic es un rival directo en el objetivo europeo"

Valverde: "Estamos haciendo buenos partidos en días complicados como ante Betis y Arsenal, pero cuando los contrarios nos cierran los espacios tenemos alguna dificultad".

Altas: Ilias Akhomach (lesión) en los locales y Dani Vivián y Alex Padilla (sanción) en los visitantes.

Bajas: Logan Costa, Willy Kambwala, Gerard Moreno, Ayoze Pérez y Juan Foyth, en el Villarreal, y el técnico Ernesto Valverde, (sancionado), Nico Williams (lesionado) y Beñat Prados, Yeray Álvarez y Unai Egiluz (bajas de larga duración) en el Athletic.

Dudas: Santi Comesaña en el Villarreal.