Simeone cuida la recuperación del equipo en la última sesión antes del derbi

Por eso, los titulares del último encuentro contra el Rayo se retiraron al vestuario apenas unos veinte minutos después del inicio del entrenamiento sobre el césped del estadio Metropolitano, mientras que el resto de la plantilla se ejercitó sobre el terreno de juego.

En la sesión no participaron ni José María Giménez, ya en el tramo final de su puesta a punto tras permanecer fuera de competición desde el pasado 20 de junio a causa de las lesiones; ni Thiago Almada, con una dolencia muscular, ni Johnny Cardoso, con un esguince de tobillo.

Son las tres bajas del técnico para el derbi de este sábado.