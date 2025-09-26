Xabi Alonso repite convocatoria con las bajas de Trent, Rüdiger y Mendy

Con Eduardo Camavinga, Jude Bellingham y Endrick ya integrados en la dinámica de grupo y entrando en las convocatorias, una vez recuperados de sus respectivas lesiones, no hay novedades en el Real Madrid de cara al derbi. Xabi Alonso no ha recibido ninguna mala noticia y, salvo los tres lesionados de los últimos partidos, tiene a toda a su plantilla en perfecto estado.

El técnico madridista no podrá contar antes del parón de octubre con ninguno de sus lesionados. El francés Mendy es el que más cerca está de su regreso al grupo, tras iniciar el trabajo de campo en vísperas del derbi tras sufrir una rotura del tendón proximal del recto anterior en el cuádriceps derecho en la final de Copa del Rey de la pasada temporada.

Defensas: Dani Carvajal, Eder Militao, Dean Huijsen, David Alaba, Raúl Asencio, Álvaro Carreras, Fran García.

Centrocampistas: Tchouaméni, Fede Valverde, Dani Ceballos, Eduardo Camavinga, Jude Bellingham, Arda Güler.

Delanteros: Brahim, Mastantuono, Vinícius, Mbappé, Rodrygo, Gonzalo, Endrick.