Zaniolo: "Iker Bravo, si sigue así, va a llegar lejos"

Zaniolo e Iker Bravo comparten vestuario en Údine (norte). Y también posición, en la zona pegada al área, cercana al gol. El italiano llegó este verano en calidad de cedido procedente del Galatasaray y suma ya un tanto, cosechado en su primera titularidad el pasado martes. El español está ante su segunda campaña en el club. Y lleva ya dos goles.

"Es un muy buen chico y un grandísimo profesional, también un gran jugador. Si sigue así, si continúa haciendo las cosas como las está haciendo ahora, va a llegar lejos", aseguró a Zaniolo a EFE durante la presentación de la tercera equipación del club en la Fashion Week de Milán.

Zaniolo, de 26 años, ha pasado por la 'Fiore', por el Atalanta, por el Aston Villa... y por el Roma, el club en el que explotó como jugador. Ahora, en el Udinese, donde ha sido recibido "como en casa" espera recuperar la estabilidad para cumplir su principal objetivo: ir al Mundial con Italia.

"Estoy muy bien porque Udinese es una gran familia. Me han acogido desde el primer momento como si hubiera llegado a mi casa. Tengo solo palabras de agradecimiento por cómo me han acogido y ahora solo me queda demostrar todo lo que puedo hacer en el campo", explicó a esta agencia.

Zancada potente, gran disparo y calidad en su zurda es lo que puede aportar un Zaniolo que no acude con Italia desde octubre de 2024.

"El objetivo del Mundial es el que me he puesto a principio de año, pero de todas formas sé que el mejor juez es el campo. Si en el campo demuestro que estoy listo para entrar en selección estaré muy feliz de acudir", añadió.

El Udinese le eligió como modelo en la presentación de la nueva camiseta, diseñada por Domenico Orefice y presentada en la Fashion Week de Milán.

"Me gusta el mundo de la moda, es algo fascinante. Aunque obviamente me gusta más el mundo del fútbol. Esta camiseta es estupenda. El color oro es precioso y espero que nos de buena suerte, muchos puntos", comentó.