1-1. El Como empata con gol de Nico Paz y expulsión de Jesús Rodríguez

Sumó el segundo empate de la temporada el Como. El primero fue ante el Génova, en un partido en el que los 'lariani' se adelantaron con gol de Nico Paz y que terminaron con uno menos por la expulsión de Jacobo Ramón.

Idéntico 'modus operandi' ante el Cremonese, equipo que por cierto mantiene el invicto en Serie A con dos victorias y tres empates. Gol de Nico Paz y expulsión de otro español, esta vez Jesús Rodríguez, que cayó en la trampa de Filippo Terracciano, inteligente para provocar al canterano del Betis y hacerle soltar el codo como reacción a un empujón sin balón de por medio.

Se las prometió felices el Como en el inicio, porque después de dominar totalmente al Cremonese se adelantó a la media hora. Jesús Rodríguez tocó línea de fondo y vio la llegada de Paz, que solo tuvo que empujarla para reafirmar su importancia, indiscutible, protagonista en todos los seis goles del Como en Serie A, con tres tantos y tres asistencias.

Sin embargo, la falta de acierto durante la segunda mitad, del gol que pudiera ampliar la ventaja y matar definitivamente el partido, dio alas a un Cremonese que volvió a demostrar ser especialmente rocoso, capaz de caminar en el alambre para sorprender en cualquier momento.

El italiano Federico Baschirotto aprovechó su corpulencia para poner el empate en un saque de esquina en el minuto 69 y anotar su segundo tanto de la temporada. El primero fue en el asalto a San Siro ante el Milan.

Tuvo que buscar entonces el Como el segundo gol con ansia para certificar la victoria en casa. Se volcó en ataque y consiguió retomar el control hasta que, a falta de ocho minutos, Jesús Rodríguez cayó en el juego de Terracciano. El italiano le empujó sin balón y el español reaccionó con el codo. El VAR llamó al colegiado y recibió la roja directa.

A falta de disputar el resto de la jornada, el Como es séptimo con sólo una derrota en Serie A, pero con dos expulsiones en las últimas tres jornadas. El Cremonese es quinto, invicto.