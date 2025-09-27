1-2. Grimaldo da aire al Leverkusen

El lateral español es un multiusos. De sus botas nacieron los dos goles del cuadro de Kasper Hjulmand. De un tiro libre suyo, su especialidad, en el minuto 25 marcó Edmond Tapsoba, dentro del área, en el 25.

El St. Pauli, que estaba igualado a puntos con el Leverkusen, consiguió empatar cinco minutos más tarde beneficiado por un error de bulto del portero Mark Flekken que en un saque de esquina no fue capaz de amarrar un balón que era suyo y que dejó a los pies de Hauke Wahl, que estableció el empate.

Fue en la segunda parte cuando el Leverkusen, que de inicio tuvo a Grimaldo y a Aleix García y que recurrió a Lucas Vázquez en la segunda parte, por Axel Tape, cuando recuperó la ventaja en el marcador.

Grimaldo envió un pase filtrado al área a Ernest Poku que superó al bosnio Nikoa Vasilj en el 58.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Después resistió el conjunto de Hjulmand que frenó los intentos de reacción de su rival.

El triunfo rehabilita al Bayer Leverkusen, al que el partido se le hizo largo, que sumó su segunda victoria en la Bundesliga y que juega con el PSV Eindhoven el miércoles, en Liga de Campeones. Se sitúa cuarto el conjunto de Hjulmand pero a cuatro del Leipzig y a ciunco del Borussia Dortmund, tercero. Siete le distancian del Bayern Múnich, líder.