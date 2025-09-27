2-1. Nketiah en el último minuto rompe el invicto del Liverpool

El italiano Federico Chiesa empató para los 'reds' en el minuto 87, pero Nketiah, que había salido en el minuto 75, remató a placer tras un saque de banda que no termina de despejar la zaga del Liverpool para dar la victoria a los suyos.

El encuentro se abrió muy pronto, en el minuto 9, tras un saque de esquina mal despejado por Gravenberch que acabó en los pies de Ismaïla Sarr, que fusiló desde el área pequeña para poner el 1-0.

Apenas un minuto más tarde, los de Oliver Glasner rozaron el segundo tras un robo de Kamara, que abrió a banda para el centro raso de Sarr, rematado por Yeremi Pino, pero Alisson respondió con una parada de reflejos extraordinaria.

Tras esa acción, el partido quedó detenido durante varios minutos debido a una emergencia médica en la grada local, que fue resuelta satisfactoriamente gracias a la rápida intervención de los sanitarios de ambos equipos, despedidos entre aplausos.

Tras la reanudación, el Liverpool estuvo cerca del empate con un disparo lejano de Gravenberch tras una falta que se estrelló en el poste tras la parada de Henderson.

El Crystal Palace siguió apretando y Daniel Muñoz obligó a Alisson a otra gran estirada tras un centro raso, y poco después Mateta se deshizo con facilidad de Konaté, pero volvió a encontrarse con el portero brasileño, que sostenía a los suyos con tres intervenciones decisivas.

El Liverpool apenas generó peligro, más allá de un intento desviado de Isak y un cabezazo de Konaté que salió rozando el poste tras un centro de Szoboszlai.

El conjunto local, en cambio, pudo ampliar su ventaja en el descuento, ya que Mateta primero estrelló un disparo en el palo y, en la jugada siguiente, mandó alto una volea en el mano a mano.

Con un Crystal Palace muy superior, pero fallón en la definición, y con Alisson erigiéndose en héroe, el partido se iba al descanso con una victoria local por la mínima

La segunda mitad comenzó con el Liverpool buscando intensamente el empate, pero sin generar ocasiones claras en los primeros minutos.

En el minuto 52, Gakpo, que había entrado tras el descanso, remató desde fuera del área pero el balón se fue fuera.

Poco después, Wirtz conectó un centro desde el área pequeña, pero no pudo rematar con precisión y Henderson atrapó sin problemas.

McAllister filtró un pase entre líneas para Isak, quien se abrió hueco dentro del área y disparó cruzado, aunque el balón se marchó desviado.

Minutos más tarde, Isak volvió a intentarlo con un cabezazo que se fue fuera, manteniendo al Liverpool sin capacidad de concretar sus llegadas.

El Liverpool siguió insistiendo y Sbzoloslai remató y Salah tocó el balón pero su disparo se fue alto, frustrando una nueva oportunidad de los 'reds'.

A pesar de la presión y de jugar con todo el equipo en ataque, los visitantes no lograban materializar ninguna de sus acciones ofensivas hasta que en el 87 encontró el gol.

El italiano Chiesa se encontró un balón en el área y no perdonó para poner el empate en los minutos finales.

Cuando parecía que el encuentro iba a terminar en empate, Nketiah, tras un saque de banda, remató a placer para dar la victoria a los suyos y romper el invicto del Liverpool.

2 - Crystal Palace: Henderson; Richards, Lacroix, Guehi; Muñoz, Wharton (Hughes, min.62), Kamada (Devenny, m.90+2), Mitchell; Sarr (Nketiah, m.74), Yeremy Pino (Lerma, m.74); Mateta.

1 - Liverpool: Alisson; Bradley (Gakpo, m.46), Konaté (Frimpong, m.74), van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Mac Allister (Jones, m.65); Salah, Szoboszlai, Wirtz (Chiesa, m.74); Isak (Ngumoha, m.84).

Goles: 1-0, m.9, Sarr; 1-1, m.87, Chiesa; 2-1, m.90+7, Nketiah.

Árbitro: Chris Kavanagh. Amonestó con tarjeta amarilla a Nketiah por parte del Crystal Palace y al técnico Arne Slot (m.10), Konaté (m.26), van Dijk (m.61) y Chiesa (m.77) por parte del Liverpool.

Incidencias: partido correspondiente a la sexta jornada de la Premier League disputado en el Selhusrt Park (Londres).