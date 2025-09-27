2-2- Iraola se salva sobre la bocina

El partido comenzó con un gol de Antoine Semenyo en el minuto 26 para el Bournemouth, que aprovechó una falta al borde del área ejecutada de manera raseada para batir al portero rival.

El ghanés suma así cuatro tantos esta temporada, además de dos asistencias en los siete goles que lleva su equipo en lo que va de curso.

El Leeds reaccionó rápidamente y, doce minutos después, Joe Rodon remató de cabeza en el segundo palo un córner botado por Sean Longstaff, aprovechando un error del portero Djordje Petrovic, estableciendo el empate a 1-1.

En la segunda parte, Longstaff volvió a destacar al recoger un rechace dentro del área y disparar de volea con potencia y colocación, enviando el balón a la escuadra y adelantando nuevamente al Leeds, 2-1.

El Bournemouth insistió y logró el empate en el último minuto cuando Marcos Senesi prolongó de cabeza al segundo palo y Eli Junior Kroupi remató al fondo de la red, logrando el 2-2 definitivo.

Con este resultado, el Bournemouth mantiene su posición en la parte alta de la clasificación, mientras que el Leeds conserva una ventaja de cuatro puntos sobre los puestos de descenso, a la espera de que se complete la jornada.