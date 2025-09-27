4-6. Exhibición, paseo y zozobra antes del Metropolitano

El Borussia Monchengladbach es un juguete roto. Sin Gerardo Seoane como entrenador, cesado por el mal arranque, y con el polaco Eugen Polanski como técnico interino, sufrió una sonrojante goleada, maquillada al final, en un arrebato de orgullo, que le envió a la cola de la tabla de la Bundesliga que este fin de semana alcanza la quinta jornada.

Dos empates y tres derrotas resumen el penoso transitar del histórico Borussia que lleva dos goles marcados y doce encajados en los cinco encuentros que ha disputado.

El Eintracht Fráncfort que llegó a la cita con dos partidos perdidos seguidos, contra el Union Berlin y el Bayer Leverkusen, se paseó ante un rival frágil, sin rumbo.

En la primera parte el choque estaba sentenciado y las gradas del Borussia Park empezaron a vaciarse por una afición desencantada. Pero cada ataque visitante era gol.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La pesadilla local y la fiesta visitante empezó a los once minutos con el gol de Robin Koch a pase del argelino Fares Chaibi. Ansgar Knauff recibió un balón del japonés Ritsu Doan e hizo el segundo al cuarto de hora y en el 35, Jonathan Burkardt batió por tercera vez a Nicolas Moritz gracias a una asistencia del turco Can Yilmaz Uzun que dio un recital.

Cuatro después Fares Chaibi hizo el cuarto a pase otra vez de Doan y en el añadido antes del intermedio, Uzun marcó el quinto tras recibir la pelota de Fares Chaibi.

La fiesta del Eintracht se alargó hasta el inicio de la segunda parte. Koch convirtió el sexto tras un centro de Nathaniel Brown.

El Eintracht levantó el pie del acelerador y Dino Toppmoller empezó a pensar en el compromiso europeo contra el Atlético Madrid. Retiró a cuatro de sus mejores hombres y el Borussia Monchengladbach lo aprovechó para minimizar daños y maquillar la derrota.

Jens Castrop, a pase de Joe Scally, hizo el primero de los locales y el segundo llegó en el 78, en un saque de esquina de Luca Netz que Haris Tabakovic, de cabeza, superó por segunda vez al brasileño Kaua Santos.

El Eintracht se durmió y el Borussia tiró de orgullo. Marcó un tercero firmado por Yannik Engelhardt a cuatro del final y un cuarto, en el añadido, obra de Grant Leon Ranos.

El reencuentro con la victoria sitúa cuarto en la clasificación al Eintracht Fráncfort, con un punto por encima del Bayer Leverkusen, y a tres del Leipzig, tercero.