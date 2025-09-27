Fue la entrada del joven de 22 años, en lugar de Savinho, a la hora de juego, lo que dio un giro al choque que acabó definitivamente y con autoridad, en las manos del cuadro de Pep Guardiola. Sus cambios fueron clave. Y si Doku fue el faro local al principio, Bobb terminó por derribar el entusiasmo del cuadro de Scott Parker.

Otra goleada para el City que toma carrerilla y apresura para recortar terreno a su irregular inicio. Víctima del peor inicio tras cinco partidos en una campaña de la Prewmier desde la temporada 2006-2007, el City va tomando cuerpo.

Mantuvo la tradición el conjunto citizen que nunca se ha dejado sorprender por el Burneley que ya lleva catorce derrotas seguidas contra el City.

En puestos de descenso cae el Burnley que soñó un rato. El city Tomó ventaja poco antes del cuarto de hora en una gran acción de Jeremy Doku que sorteó a variros defensas dentro del área y terminó con un disparo que frenó el mete Martin Dubravka. Phil Foden fue al rechace pero fue Esteve el que se marcó en su puerta. No fue la única vez.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Un error en la salida de balón metió el susto en el cuerpo al City que el miércoles viaja a Mònaco en otro compromiso de la Liga de Campeones. Quilinschy Hartman se hizo con la pelota y envió un balón al área y Jaidon Anthony, de primeras hizo el empate.

MAntuvo el tipo el equpo de Parker una hora. Hasta que apareció Bobb. Saltó al campo en el 62, para sentenciar. Un minuto antes, tomó ventaja el cuadro de Guardiola con un pase al área de Nico Gon´zlez que recogió Erling Haaland y lo dejó a los piejs de MAtheus Nunes que hizo el 2-1.

El tercero fue en plena avalancha local. Un centro desde la derecha de Matheus Nunes y bobb, que acababa de salir, con un toque de clase dentro del área, marcó el tercero.

El tramo final estuvo reservado a Erling Haaland. Hizo los dos restantes. Se sumó a la fiesta y engordó sus cifras, Hizo el cuarto en el 90, infalible, y el quinto, marca de la casa, en un mano a mano en el añadido.

Se sitúa cuarto el Mabncester que vuelve a creer en todo. Cinco le separan solo del Liverpool que encajó su primer revés. El City está presente.

5 - Manchester City: Gianluigi Donnarumma; Matheus Nunes, Ruben Dias, Josko Gvardiol (Nathan Ake, m.70), Nico O'Reilly (Rico Lewis, m.83); Nico González; Savinho (Bobb, m.62), Phil Foden, Tijani Reijnders (Bernardo Silva, M.83), Jeremy Doku; y Erling Haaland.

1 - Burnley: Martin Dubravka; Kyle Walker, Josh Laurent, Hjalmar Ekdal, Maxime Esteve, Quilinschy Hartman (Hannibal Mejbri, m.88); Loum Tchaouma 8Jacob Bruun Laresen, m.62), Josh Cullen (Beoj, M.79), Florentino Luis, Jaidon Anthony (Bashir Humphereys, m.88); y Lyle Foster (Ugochukwu, M.80).

Goles: 1-0, m.12: Esteve, en propia puerta; 1-1, m.38: Jaidon Anthony; 2-1, m.61: Matheus Nunes. 3-1, m.65: Esteve en propia puerta; 4-1, m.90: Erling Haaland; 5-1, m.93: Erling Haaland.

Árbitro: Robert Jones. Mostgró tarjeta amarilla a Hartman, Kykle Walker y Anthony, del Burnley, y a Foden, del Manchester city.

Incidencias: encuentro de la quinta jornada de la Premier League disputado en el Etihad Stadium de Manchester.