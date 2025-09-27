Fútbol Internacional

Bellingham estrena titularidad en el derbi

Madrid, 27 sep (EFE).- Jude Bellingham es la gran novedad de Xabi Alonso en su primer derbi como técnico del Real Madrid, en el Riyadh Air Metropolitano ante el Atlético de Madrid, en el que da por primera vez en la temporada la titularidad al centrocampista inglés en detrimento del argentino Franco Mastantuono.

Por EFE
27 de septiembre de 2025 - 10:05
Después de disputar 21 minutos en los dos partidos en los que participó desde que se recuperó de la operación de hombro del pasado julio, Bellingham da el salto al once y es la sorpresa de Xabi Alonso en el derbi.

El técnico madridista sienta en el banquillo al argentino Franco Mastantuono, que venía de estrenarse como goleador en el Ciudad de Valencia.

Regresan al once, tras rotación en el Ciudad de Valencia, Dani Carvajal, Éder Militao y Aurélien Tchouaméni. Y disputan su primer derbi como titulares Dean Huijsen y Álvaro Carreras.

El Real Madrid inicia el derbi con: Courtois; Carvajal, Militao, Huijsen, Carreras; Tchouaméni, Fede Valverde, Bellingham; Güler, Vinícius y Mbappé.

