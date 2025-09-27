Bellingham estrena titularidad en el derbi

Después de disputar 21 minutos en los dos partidos en los que participó desde que se recuperó de la operación de hombro del pasado julio, Bellingham da el salto al once y es la sorpresa de Xabi Alonso en el derbi.

El técnico madridista sienta en el banquillo al argentino Franco Mastantuono, que venía de estrenarse como goleador en el Ciudad de Valencia.

Regresan al once, tras rotación en el Ciudad de Valencia, Dani Carvajal, Éder Militao y Aurélien Tchouaméni. Y disputan su primer derbi como titulares Dean Huijsen y Álvaro Carreras.

El Real Madrid inicia el derbi con: Courtois; Carvajal, Militao, Huijsen, Carreras; Tchouaméni, Fede Valverde, Bellingham; Güler, Vinícius y Mbappé.

