David Silva cree que la España actual tiene similitudes con la campeona del mundo de 2010

"Se apoya mucho en su juego con los extremos, nosotros lo hacíamos más por dentro. En la idea de juego son parecidos, de mucho toque de balón y en siempre en buscar atacar y marcar goles. Son similares", explicó Silva en la capital mexicana.

Silva, quien disputó 125 partidos con la Roja, dos de ellos en Sudáfrica 2010, ve a su país como uno de los principales candidatos para hacerse de su segunda Copa del Mundo.

"España es candidata porque lleva haciéndolo bien hace años y lo demostró al ganar la Eurocopa pasada. Tiene un grupo en el que hay juventud y un poco de veteranía. Tiene todos los condimentos para ganar, pero en un Mundial puede pasar de todo".

Sobre los principales rivales a vencer para su nación en 2026, el antiguo futbolista del Manchester City inglés, con el que obtuvo cuatro títulos de Premier League, puso a Inglaterra, Alemania, Italia y a la selección de Brasil del italiano Carlo Ancelotti.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Inglaterra ahora está bien y a mí me gustaría que estuviera en la pelea porque jugué muchos años en ese país. Luego Alemania, como siempre, e Italia. No hay que descartar a Brasil, que empieza un proceso con Ancelotti. Igual podría haber algunas selecciones sorpresas", añadió el jugador que se retiró en 2023 con la Real Sociedad.

Al canterano del Valencia le gustaría que en el futuro Pep Guardiola, quien lo dirigió en el City, asuma como seleccionador de España.

"Me gustaría verlo como seleccionador de España. Ahora Luis de la Fuente lo hace fenomenal, pero en el futuro estaría bien que esté Pep. Él podría aportar un fútbol de buen trato de balón, de siempre salir a ganar los partidos. Un poco la filosofía que tiene la selección española actual".

Silva, quien conquistó con España las Eurocopas de 2008 y 2012, cree que a LaLiga le falta una mejor economía y organización para alcanzar a la Premier League, considerada la mejor competición de clubes.

"La diferencia es económica. En la Premier todos los equipos se reparten una gran cantidad de dinero y eso hace que sea más competitiva y es un factor importante. También, la Premier está bien organizada en todos los niveles. Son dos cosas importantes", sentenció.