El Alavés anuncia que Garcés no jugará en Mallorca tras la sanción de la FIFA

El club vasco pidió "respeto a la presunción de inocencia que asiste al jugador, confiando en que el proceso se resuelva con la mayor celeridad posible".

La Comisión Disciplinaria de la FIFA anunció este viernes la suspensión, por un período de doce meses, de todas las actividades relacionadas con el fútbol de Garcés y otros seis futbolistas nacionalizados por Malasia, por infracciones vinculadas a falsificación documental en el marco de las eliminatorias de la Copa Asiática 2027.

Los siete futbolistas participaron el pasado 10 de junio en el encuentro frente a Vietnam, correspondiente a la tercera ronda clasificatoria para la Copa Asiática de Arabia Saudí 2027.

Tras ese partido, la FIFA recibió una denuncia cuestionando la elegibilidad de varios de ellos.

