El Atlético de Madrid endosa cinco goles al Real Madrid 75 años después

Los mayores triunfos del Atlético de Madrid ante el Real Madrid fueron un 5-0 el 23 de noviembre de 1947 5-0, con Emilio Vidal como técnico; el 5-1 del último precedente con 'manita' de goles al conjunto madridista en 1950 con el mismo entrenador; y la única ocasión que logró seis tantos, el 12 de noviembre del mismo año, un 3-6 en Chamartín, con Helenio Herrero a los mandos del equipo.
El 5-2 de Diego Simeone a Xabi Alonso en su estreno en el derbi, es el mayor triunfo del técnico argentino que ha logrado cambiar la historia reciente del enfrentamiento. De los 22 duelos ante el Real Madrid que ha disputado como local, logró 9 triunfos, 7 empates y cayó en 6 partidos.