El Atlético de Madrid endosa cinco goles al Real Madrid 75 años después

Madrid, 27 sep (EFE).- El Atlético de Madrid firmó la cuarta mayor goleada de su historia en un derbi madrileño ante el Real Madrid, un 5-2 en el Metropolitano, más de 75 años después de su última 'manita', un 5-1 el de 12 de febrero de 1950.