El Barça, con tres goles del brasileño Pito, líder en solitario al ganar en Alzira

El Barça, que suma 10 puntos y está invicto, tuvo que esforzarse para superar a un cuadro valenciano que se adelantó en el marcador por medio de Yuni y que después empató por tres veces el partido (2-2, 3-3 y 4-4), pero en los últimos 10 minutos los azulgranas pusieron una marcha más y lograron un éxito muy trabajado.

Antonio Jesús Molina, ‘Cola’, fue la estrella local con dos goles marcados, secundado por los tantos de Yuni y Rubi, mientras que en el Barça, además del triplete de Pito, brillaron con sus tantos Adolfo, Sergio González y Erik Martell.

En otro encuentro, ElPozo Murcia venció por 2-3 al Industrias Santa Coloma y logró su tercera victoria consecutiva en un partido igualado.

Ricardo adelantó a los murcianos en el primer minuto y David Álvarez amplió la ventaja antes del descanso.

El cuadro de Santa Coloma reaccionó con los goles de Víctor Ramos y Povill, quienes empataron el marcador justo antes de irse a vestuarios.

Tras la reanudación, Gadeia marcó el tanto decisivo para ElPozo. La solidez defensiva visitante y las intervenciones clave de Henrique aseguraron los tres puntos.

Por su parte, el Viña Albali Valdepeñas cayó 3-1 ante el Noia Portus Apostoli, que dominó el encuentro de principio a fin. José Mario anotó el empate provisional, pero los gallegos recuperaron el control.

Thierry y David Pazos marcaron para sentenciar el partido. Valdepeñas lo intentó, pero se topó con el poste y con la solidez defensiva de Borja Puerta y Vandeson.

El ATP Iluminación Ribera Navarra FS logró un valioso empate 3-3 ante Movistar Inter en el Jorge Garbajosa de Torrejón de Ardoz y los madrileños siguen sin ganar con tres empates y una derrota.

El conjunto local se adelantó en la primera mitad con goles de Javi Mínguez y Pani, que pusieron el 2-0 en el marcador. Antes del descanso, el equipo tudelano se quedó con uno menos por la expulsión de Malaguti, pero resistió los ataques interistas.

En la segunda parte, Terry recortó distancias con el 2-1, aunque Pani volvió a ampliar diferencias con un espectacular zurdazo desde lejos (3-1). Sin embargo, el equipo navarro no bajó los brazos y, con un nuevo tanto de Terry, firmó el 3-2. La remontada se completó con un gol del internacional Chino, que colocó el empate definitivo tras un potente disparo exterior.

En los minutos finales, ambos equipos buscaron el triunfo. Inter tuvo ocasiones claras, pero Raúl Jiménez fue decisivo bajo palos. Javi Mínguez, Barona y Bartolomé estuvieron cerca del 4-3, pero el poste y las intervenciones del meta visitante evitaron el tanto.