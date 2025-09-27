El Betis, a despegar; Osasuna, a resarcirse

Se presenta por tercera vez en esta semana el Betis ante su afición y lo hace después de su solvente victoria liguera de la pasada jornada ante la Rea Sociedad (3-1) y su trabajado empate ante el Nottingham Forest inglés (2-2) en el estreno de los verdiblancos en la Liga Europa; mientras que Osasuna llega con un día menos de descanso y con la decepción de haber perdido dos puntos en el descuento ante el Elche.

Pellegrini tiene siempre a LaLiga como guía y el Osasuna será un difícil rival y una dura piedra de toque para consolidar las aspiraciones de su equipo, por lo que le dará continuidad a su idea con la máxima de la concentración defensiva que, hasta el momento, le ha costado muchos goles y el esfuerzo adicional de remontar.

Las bajas de Marc Bartra y Diego Llorente, con sendas lesiones musculares, obligan al chileno a repetir con el brasileño Natan de Souza y el argentino Valentín Gómez como centrales, y las variaciones serían en los laterales con la vuelta de Héctor Bellerín en el diestro tras superar una fiebre que lo dejó fuera en el duelo europeo y el suizo Ricardo Rodríguez en el zurdo, aunque también es opción para el eje de la defensa.

Podría el chileno también rotar en la portería con la vuelta de Álvaro Valles en lugar de Pau López, mientras que en el mediocentro todo apunta a la continuidad del marroquí Sofyan Amrabat como ancla defensiva con Pablo Fornals, creciente y decisivo en sus aportaciones, como pareja en labores de creación y enlace con la mediapunta.

Las opciones del chileno en esa posición pasan por darle a lo largo del partido más minutos al recuperado Marc Roca, llamado a tener una aportación creciente tras su importante actuación frente al Nottingham tras sustituir en el descanso a un Sergi Altimira también en primera línea de preferencias para el técnico chileno.

Con el argentino Giovani Lo Celso como puntal en la mediapunta, Pellegrini podría dar continuidad en las bandas al brasileño Antony Dos Santos y al marroquí Ez Abde, aunque las obligadas rotaciones le dan opciones a Rodrigo Riquelme, mientras que para el '9', la principal será para el colombiano Cucho Hernández.

Osasuna espera estrenar su casillero de puntos a domicilio en el cuarto intento de esta temporada. El cuadro navarro viene del mal sabor de boca del jueves. El error de Sergio Herrera en el minuto 92 ante el Elche, al no salir con decisión a por un balón que le venía de cara, acabó en el definitivo empate con el que finalizó la buena racha en casa.

Ahora, Osasuna vuelve a hacer las maletas. Real Madrid, Espanyol y Villarreal han sido los tres adversarios que han recibido la visita de los navarros, quedándose con los tres puntos en partidos en los que no ha faltado la polémica arbitral.

"Las derrotas y los empates así hay que vivirlos mal, con rabia, porque no queremos esto. Orientándolo y la clave es mejorar cuando se hacen las cosas bien, en las victorias, para que no vengan los momentos duros”, ha recordado Lisci sobre el duro golpe recibido ante el Elche.

El técnico italiano puso el punto de mira en la falta de competitividad de sus jugadores, algo en lo que está trabajando para mostrar su mejor versión durante todos los minutos que duren los partidos.

Además, hay bajas importantes como Aimar Oroz, por lesión, o Rubén García, quien el viernes no entrenó por motivos personales, los mismos que le impidieron jugar el jueves.

Como nota positiva, Valentin Rosier vuelve tras el partido de sanción cumplido ante el Elche. El francés vio una infantil roja en La Cerámica y mañana saldrá de titular ante un cuadro bético con un gran caudal ofensivo.

El preparador romano espera un partido difícil: "No se gana ahí desde 2014. Es un campo complejo y tienen un talento individual descomunal. Estamos compitiendo muy bien fuera de casa, esperamos revertir estará dinámica de resultados”.

Lisci no se pude permitir dejar en el banquillo a Víctor Muñoz. El extremo está siendo el jugador más diferencial del equipo en las primeras jornadas, con su debut goleador frente al Elche que corroboró las buenas sensaciones de los partidos anteriores.

Se espera la vuelta de futbolistas importantes como Juan Cruz, aunque Lisci avisó de la posibilidad de ver rotaciones para aliviar la carga de partidos.

Osasuna visita La Cartuja, un estadio en el que jugó la final de la Copa del Rey en 2023. Pese a la derrota ante el Real Madrid, los más de 20.000 aficionados desplazados hasta Sevilla siempre recordarán los tres días que tiñeron la capital andaluza de color rojo.

Betis: Valles; Bellerín, Natan, Valentín Gómez, Ricardo; Amrabat, Fornals; Antony, Lo Celso, Abde; y 'Cucho' Hernández.

Osasuna: Sergio Herrera; Rosier, Boyomo, Catena, Juan Cruz, Bretones; Moncayola, Torró, Moi Gómez; Budimir y Víctor Muñoz.

Puestos: Betis (9º 9 puntos) Osasuna (13º 7 puntos).

El dato: El Betis sólo ha perdido en cuatro de las cuarenta y una visitas oficiales (9 %) de Osasuna, frente al que ha sumado en Sevilla veintisiete victorias (67 %) y diez empates (24 %).

Manuel Pellegrini, entrenador del Betis: "Osasuna es un rival duro, de cuidado, con buenos jugadores y que realiza un fútbol muy directo".

Alessio Lisci, técnico de Osasuna: "Estamos compitiendo muy bien fuera de casa”

Alta: Héctor Bellerín (Betis), Rosier (Osasuna).

Bajas: Isco, Deossa, Llorente y Bartra (Betis); Aimar Oroz y Rubén García (Osasuna).