Fútbol Internacional

Fàbregas advierte a su ataque: "Tenemos que tener más hambre de gol"

Roma, 27 sep (EFE).- El español Cesc Fàbregas, entrenador del Como 1907, advirtió a sus jugadores tras el empate ante el Cremonese (1-1) de este sábado, en un duelo en el que el combinado 'lariano' gozó de muchas oportunidades para ampliar su ventaja.

Por EFE
27 de septiembre de 2025 - 13:00
/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2349

"Hemos hecho un buen primer tiempo. El segundo no tanto, malo diría. Tenemos que mejorar en el hacer gol. Hemos tenido muchas situaciones de gol tras el 1-0. El cabezazo de Jesús Rodríguez... ahí tenemos que tener más hambre de hacer gol", declaró a DAZN al término del choque.

"El disparo de Douvikas que se va al fondo 50 metros, tiene que ir a puerta. Otra de Kuhn... tantas que creamos buenas pero la finalización es fundamental en el fútbol. Si hacemos el 30-40% de las que creamos hablamos de otro partido", añadió.

El gol del Como lo marcó el argentino Nico Paz, protagonista de los 6 goles que acumula el equipo italiano en Serie A, asistido en esta ocasión por un Jesús Rodríguez que fue expulsado con roja directa por un codazo sin balón en juego.

Enlace copiado