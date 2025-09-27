Joan Garcia, entre cuatro y seis semanas de baja tras la artroscopia por rotura de menisco

Según el parte médico, la intervención se ha realizado satisfactoriamente de la rotura del menisco interno de la rodilla izquierda, que ha sido llevada a cabo por el doctor Joan Carles Monllau.

Tras la misma, el comunicado médico ha confirmado la baja entre un mes y un mes y medio, en función de la evolución, de Joan Garcia. El meta, fichado este mercado de verano procedente del Espanyol, se había convertido en el portero titular del equipo de Hansi Flick.

Se da la circunstancia que también está lesionado el meta alemán Marc Andre ter Stegen, por lo que el tercer portero, el polaco Wojciech Szczesny será el titular durante este tiempo.