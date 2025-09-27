Koke alcanza el techo de los derbis; Oblak supera a Casillas

Koke, que ya era desde hace años el jugador del Atlético de Madrid con más derbis tras superar a Adelardo Rodríguez, ya es historia del gran duelo madrileño al alcanzar 43 encuentros y dar caza al registro que marcó Sergio Ramos en diciembre de 2020, fecha de su último duelo regional con la camiseta blanca.

El Real Madrid es el equipo al que más se ha enfrentado en su carrera Koke, por delante del Barcelona al que se midió en 36 ocasiones. Con 13 partidos ganados, 15 empatados y 15 perdidos, inició la cuenta el 19 de marzo de 2011 en el Vicente Calderón, en la vigésima jornada de LaLiga 2010-11, jugando la segunda parte en una derrota 1-2, por dos goles en el primer acto de Karim Benzema y Mesut Özil.

La goleada del Atlético de Madrid también se convirtió en un día especial para Oblak. El esloveno se convirtió en el portero que más derbis ha disputado, superando con 35 al madridista Iker Casillas. Ya es el noveno jugador con más enfrentamientos, a un partido de Carlos Santillana y Míchel.

. Jugadores con más derbis disputados:

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy