Koke alcanza el techo de los derbis; Oblak supera a Casillas

Madrid, 27 sep (EFE).- Koke Resurrección, capitán del Atlético de Madrid, alcanzó el techo histórico de derbis disputados, dando caza a los 43 de Sergio Ramos, en un duelo en el Metropolitano que también sirvió a Jan Oblak para entrar en el 'top' 10 con 35 enfrentamientos ante el Real Madrid, superando a Iker Casillas y convirtiéndose en el portero con más duelos disputados.

Por EFE
27 de septiembre de 2025 - 14:00
Koke, que ya era desde hace años el jugador del Atlético de Madrid con más derbis tras superar a Adelardo Rodríguez, ya es historia del gran duelo madrileño al alcanzar 43 encuentros y dar caza al registro que marcó Sergio Ramos en diciembre de 2020, fecha de su último duelo regional con la camiseta blanca.

El Real Madrid es el equipo al que más se ha enfrentado en su carrera Koke, por delante del Barcelona al que se midió en 36 ocasiones. Con 13 partidos ganados, 15 empatados y 15 perdidos, inició la cuenta el 19 de marzo de 2011 en el Vicente Calderón, en la vigésima jornada de LaLiga 2010-11, jugando la segunda parte en una derrota 1-2, por dos goles en el primer acto de Karim Benzema y Mesut Özil.

La goleada del Atlético de Madrid también se convirtió en un día especial para Oblak. El esloveno se convirtió en el portero que más derbis ha disputado, superando con 35 al madridista Iker Casillas. Ya es el noveno jugador con más enfrentamientos, a un partido de Carlos Santillana y Míchel.

