Mascherano: "El arquero de Toronto ha estado brillante"

"Claramente nos pusimos en ventaja, era un partido que sabíamos que sería incómodo. En 10-11 días hemos jugado cuatro partidos, sabíamos que no iba a ser fácil", afirmó Mascherano en la rueda de prensa posterior al encuentro.

"Hay muchas más virtudes del arquero, porque las finalizaciones fueron dentro de los tres palos. En alguna que otra el arquero ha estado brillante. No es nada nuevo. Tiene la suerte que cuando juega contra nosotros suele tener un gran nivel", añadió.

Johnson fue protagonista con una gran parada tras un disparo de Leo Messi a falta de quince minutos para el final.

"Tenemos la obligación de luchar por el 'Supporters' Shield', pero veremos si en los últimos cuatro partidos tendremos oportunidades de luchar por eso", dijo Mascherano.

El Inter Miami es tercero en el Este, a cuatro puntos del líder, Philadelphia Union, con un partido menos.