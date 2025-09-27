Militao sustituido al descanso con molestias en el tobillo izquierdo

Madrid, 27 sep (EFE).- El brasileño Éder Militao tuvo que ser sustituido en el descanso del derbi madrileño entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid en el Metropolitano, dejando su sitio en el centro de la defensa a Raúl Asencio por molestias en el tobillo izquierdo.