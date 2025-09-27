Nicaragua define su lista para medirse a Haití y Costa Rica en eliminatorias mundialistas

En la nómina de la Azul y Blanco sobresalen varios futbolistas que militan fuera de la liga nicaragüense, entre ellos Jeyson Montes, del RWD Molenbeek belga; Jason Pérez, del CS Herediano costarricense; Miguel Rodríguez, del SJK Seinäjoki finlandés; Ariagner Smith, del FK Panevėžys lituano; Christian Reyes, del Municipal Liberia costarricense, y Ariagner Araúz, del Sporting San José también de Costa Rica.

La selección nicaragüense se prepara para recibir a Haití el próximo 9 de octubre, y posteriormente visitar a Costa Rica el día 13 del mismo mes.

Actualmente, Nicaragua ocupa el último lugar del Grupo C con un solo punto, tras caer por 2-0 frente a Honduras y empatar 1-1 ante Costa Rica.

. Defensas: Jason Pérez – CS Herediano (Costa Rica), Harold Niño – Real Estelí FC, Oscar Acevedo – Real Estelí FC, Josué Quijano – Real Estelí FC, Junior Delgado – Real Estelí FC, Anyelo Velázquez - Diriangen FC, Jonathan Cano – Diriangén FC, Marvin Hernández – Diriangén FC, y Cristian Reyes – Municipal Liberia (Costa Rica).

. Centrocampistas: Jaime Arteaga – Diriangén FC, Jonathan Moncada – Diriangén FC, Jason Coronel – Real Estelí FC, Juan Barrera – Managua FC, Marlon López – Managua FC, Martías Belli-Real Estelí F.C., Jeyson Montes – RWD Molenbeek (Bélgica) y Ariagner Araúz – Sporting San José (Costa Rica).

. Delanteros: Byron Bonilla – Real Estelí FC, Brayan Hernández – Real Estelí FC, Jorge García- Metagalpa F.C. y Ariagner Smith – FK Panevėžys (Lituania).