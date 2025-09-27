Pellegrini: "Osasuna es un adversario muy duro"

En conferencia de prensa, valoró el hecho de convertirse ante Osasuna en el entrenador que más veces (264) ha dirigido al cuadro verdiblanco y superar en un partido a Lorenzo Serra Ferrer, lo que le produce "mucho orgullo por superar el número de partidos de una leyenda: eso refleja el trabajo", dijo.

"Me alegro mucho por la gente del Betis, he sentido un apoyo permanente semana tras semana. Mi compromiso con el club no va a tener ninguna alteración si el futuro puede seguir o no puede seguir, son cosas con otras aristas. Mi compromiso y el eterno cariño de la gente solo me produce orgullo”, comentó sobre su renovación.

Descartando a Diego Llorente y a Marc Bartra para el eje de la zaga, adelantó que “también puede jugar Ricardo (Rodríguez) atrás" y dijo que el centrocampista marroquí Sofyan Amrabat "está rindiendo muy bien en su posición" y "no hay que echar culpa a que los centrales sean zurdos" porque "el rendimiento de Valentín y de Natan están siendo buenos”.

Alabó a uno de los jugadores más en forma de su equipo, Pablo Fornals, y se congratuló de ello porque "Pablo porque se lo merece, trabaja mucho y se centra en lo que es, tiene una capacidad importante juegue donde juegue y los buenos pueden jugar en muchas posiciones".

"Lo está demostrando. Si recibe el premio del mejor del mes, lo habrá merecido ampliamente. ¿Selección? Hay muchísimos jugadores, su evaluación es más que buena, incluso sobresaliente. Lo bueno para el Betis es que los rendimientos individuales sean altos, son los que desequilibran todos los partidos", señaló.