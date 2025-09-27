Peñarol remonta y conserva la cima del Torneo Clausura

Un tanto de Lucas Correa a los 22 minutos puso en ventaja a los dirigidos por Danielo Núñez en un encuentro en el que el visitante jugaba mal y prácticamente no podía llevar peligro a la portería defendida por Gino Santilli.

Sin embargo, un disparo lejano del argentino Eric Remedi cuando faltaban pocos segundos para el final de la primera parte se convirtió en el empate parcial.

Peñarol siguió de largo y se llevó el triunfo con un tanto de Maximiliano Silvera a los 57 minutos y uno de Jaime Báez a los 97.

Con la victoria, el conjunto dirigido por Diego Aguirre llegó a 22 puntos en el Torneo Clausura y no solo se mantuvo como el único líder, sino que además estiró su ventaja sobre Boston River, que este sábado perdió el invicto.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Los dirigidos por Jadon Viera cayeron por 2-1 frente a Liverpool en un juego que se decidió por los goles que Lucas Acosta y Abel Hernández marcaron para el Negriazul.

El viernes, en el primer choque de la novena jornada del Torneo Clausura, Cerro derrotó por la mínima a Montevideo Wanderers con un tanto de Bruno Morales.

El domingo, Danubio recibirá a Montevideo City Torque, River Plate visitará a Plaza Colonia y Miramar Misiones se enfrentará a Defensor Sporting.

Además, Nacional chocará con Juventud en un partido en el que el Tricolor buscará ganar para mantener seis puntos sobre Peñarol en la Tabla Anual acumulada.

Con el partido Racing y Progreso este lunes se terminará la novena jornada.