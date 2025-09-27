Sergi Roberto se marcha lesionado en el partido del Como

Sergi Roberto, titular y capitán en este duelo ante el Cremonese, se marchó lesionado a los 21 minutos, después de buscar un disparo desde la frontal que le provocó la lesión.

En cuanto golpeó el balón, se llevó las manos al muslo izquierdo y cayó al suelo.

El ex del Barcelona sufrió la temporada pasada problemas musculares que afectaron su disponibilidad en buena parte de la temporada. De hecho, se perdió las últimas seis jornadas de campeonato por molestias en su muslo derecho.

La pasada jornada, Sergi Roberto disputó los 90 minutos en la victoria ante el Fiorentina.

En su lugar entró el capitán del equipo, el galo Lucas Da Cunha.