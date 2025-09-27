Sergio Francisco asegura que son "capaces de competir en cualquier campo"

Los donostiarras siguen en la zona baja de la tabla con 5 puntos, pero la victoria del pasado miércoles ante el RCD Mallorca dio aire y confianza al equipo. “Fue una victoria que nos va a hacer cambiar la dinámica. La primera victoria pone siempre al equipo en marcha”, ha señalado el técnico guipuzcoano este sábado.

“Hemos tenido buen ambiente y buena chispa desde el día uno, pero el no ganar te va lastrando poco a poco”, ha señalado Sergio Francisco. Ahora ya con la primera victoria en el bolsillo, el siguiente “reto exigente” es el del Barça.

Para intentar la "machada" de ganar en la Ciudad Condal, Sergio Francisco ha facilitado una convocatoria de 24 futbolistas en la que vuelve a no figurar Aritz Elustondo. “Tenía la convicción de que estaría para el fin de semana, pero sigue con bastantes molestias”.

Por contra, por segundo partido consecutivo está Álex Lebarbier. El centrocampista francés, que también puede actuar como central, vuelve a ser el elegido para viajar a Barcelona por culpa de la escasez de efectivos en el centro de la zaga (Elustondo, lesionado, y Jon Martín, Mundial sub-20). “Está preparado para jugar”, ha comentado Sergio sobre el galo.

Respecto a unas hipotéticas rotaciones en el tercer partido del equipo en 10 días, ha asegurado que “seguramente haya continuidad”: “Hay jugadores para jugar en cualquier momento. Vamos a elegir los jugadores que entendamos que serán los ideales para ese partido, pero seguramente haya continuidad”.

En cuanto a nombres propios, el entrenador ha asegurado que "Take Kubo tiene el tobillo bien". "Lo normal después de competir es ponerse hielo para intentar acelerar los procesos de recuperación”, ha añadido.

El que está siendo uno de los mejores jugadores en este arranque liguero es Ander Barrenetxea. “Llegó muy preparado a la pretemporada. Cada día que lo poníamos a jugar en los amistosos era determinante. Cada vez entrena mejor y cuida más los detalles, y ahora está teniendo más continuidad en lo físico. Ha sentido que era su año desde el principio y está poniendo todo de su parte para ser determinante”, ha subrayado el técnico respecto al extremo.

La nota menos positiva del miércoles fueron las críticas a Sadiq y Sucic. “Eso que se genera fuera le doy la importancia que tiene. Depende lo que siento en los entrenamientos decido el plan de partido y qué jugadores pueden aportar”

Respecto al rival del domingo, el FC Barcelona, ha indicado que es “un equipo con muchos recursos en la plantilla para jugar cada 3 días”. Como clave para el choque, Sergio Francisco ha indicado que tienen que llegar “vivos” al tramo final del encuentro y tratar de sacar “algo positivo”.