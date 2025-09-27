Sorloth, titular en el Atlético

Sorloth, que reaparece después de cumplir un partido de sanción ante el Rayo Vallecano por su expulsión en Mallorca, será el 9 rojiblanco y formará en la punta junto a Julián Alvarez.

El equipo que presenta el Atlético es el formado por Oblak; Llorente, Le Normand, Lenglet, Hancko; Giuliano, Koke, Barrios, Nico González; Julián Alvarez y Sorloth.

Vuelven al equipo titular los extremos Nico González y Giuliano Simeone, suplentes contra el Rayo, mientras que Baena, ya recuperado de una lesión muscular y de una operación de apendicitis, esperarán su oportunidad en el banquillo.

Thiago Almada y Johnny Cardoso siguen de baja, por sendas lesiones. Y tampoco está aún listo José María Giménez, en su puesta a punto tras superar sus últimas dolencias.

