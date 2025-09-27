Fútbol Internacional

Sorloth, titular en el Atlético

Madrid, 27 sep (EFE).- El noruego Alexander Sorloth es la gran novedad de Diego Pablo Simeone para el once que se enfrentará al Real Madrid en el derbi del Metropolitano, según la alineación ya confirmada por el club.

Por EFE
27 de septiembre de 2025 - 10:15
Sorloth, que reaparece después de cumplir un partido de sanción ante el Rayo Vallecano por su expulsión en Mallorca, será el 9 rojiblanco y formará en la punta junto a Julián Alvarez.

El equipo que presenta el Atlético es el formado por Oblak; Llorente, Le Normand, Lenglet, Hancko; Giuliano, Koke, Barrios, Nico González; Julián Alvarez y Sorloth.

Vuelven al equipo titular los extremos Nico González y Giuliano Simeone, suplentes contra el Rayo, mientras que Baena, ya recuperado de una lesión muscular y de una operación de apendicitis, esperarán su oportunidad en el banquillo.

Thiago Almada y Johnny Cardoso siguen de baja, por sendas lesiones. Y tampoco está aún listo José María Giménez, en su puesta a punto tras superar sus últimas dolencias.

