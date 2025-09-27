Un Elche invicto quiere más ante un Celta que no sabe ganar

El equipo ilicitano, pletórico de confianza, pretende estirar su estado de gracia para dar una nueva zancada hacia la permanencia, mientras su rival, tras cuatro empates consecutivos, necesita comenzar a sumar de tres en tres para escalar posiciones en la tabla.

El agónico empate en el campo de Osasuna, por la forma y el fondo, ha llenado de confianza al Elche, que nunca en sus 24 temporadas anteriores en Primera División había protagonizado un comienzo de Liga tan sólido.

El conjunto ilicitano, a falta de conocer la convocatoria, no podrá contar para este compromiso con De Santiago, lesionado, y Rodri Mendoza, convocado con la selección sub-20 española. La gran duda es el portugués Martim Neto, baja en Pamplona por unas molestias en los abductores, si bien todo apunta a que será baja.

El técnico Eder Sarabia, ante la acumulación de partidos en una semana, realizará varios cambios en su alineación.

El técnico dispone de infinidad de combinaciones, aunque todo apunta a que regresará a una alineación más clásica que la que utilizó en Pamplona, donde jugadores como Héctor Font o Bambo Diaby disfrutaron de su primera titularidad.

Es probable el regreso al eje de la defensa del austriaco David Affengruber y de Pedro Bigas, así como la titularidad en el ataque de Rafa Mir, máximo realizador del conjunto ilicitano.

El prometedor inicio del Elche contrasta con las dudas que está generando el ‘EuroCelta’, sin triunfos en las seis primeras jornadas y un pobre balance de 5 puntos de 18 posibles.

Pero no es una cuestión solo de resultados. El equipo de Claudio Giráldez viene de naufragar en su debut europeo ante el Stuttgart, en un partido en el que volvió a pagar caro cada error defensivo. Ese está siendo su mayor lastre, pese a que Carl Starfelt y Marcos Alonso ya están de vuelta.

El Celta necesita de forma urgente una victoria para evitar alargar la primera crisis de la ‘era Giráldez’, antes de recibir al PAOK de Salónica y al Atlético de Madrid en apenas cuatro días. Después llega el parón de Liga y marcharse sin victorias sería un auténtico drama para un equipo que también ha perdido efectividad en ataque.

Y es que futbolistas como Bryan Zaragoza o Ferran Jutglà, fichados para dar un salto de calidad a la plantilla, siguen sin aparecer. El Celta está viviendo del olfato goleador de Borja Iglesias, que ya suma cuatro goles, y del fútbol que generan Iago Aspas y Hugo Sotelo.

El centrocampista recuperará en el Martínez Valero la titularidad después de su suplencia en el estreno en la Liga Europa. Swedberg y Borja Iglesias también apuntan al once, sobre todo porque Mingueza y Pablo Durán están lejos del rendimiento que ofrecieron el curso pasado.

Distinto es el caso de Jutglà. El exfutbolista del Brujas está aportando muchas cosas al equipo en ataque, pero sigue peleado con el gol. Y eso es justo lo que más necesita su equipo en estos momentos. Por eso, Giráldez, que tiene las dudas de Starfelt y Javi Rueda, no puede mantenerlo en el once.

Elche: Iñaki Peña; Víctor Chust, Affengruber, Bigas; Álvaro Núñez, Marc Aguado, Febas, Diangana, Germán Valera; André da Silva y Rafa Mir.

Celta de Vigo: Radu, Manu Fernández, Yoel Lago, Carlos Domínguez; Mingueza, Moriba, Sotelo, Hugo Álvarez; Aspas, Williot y Borja Iglesias.

Árbitro: Guillermo Cuadra (Comité Balear)

Puestos: Elche (5º, 10 puntos), Celta de Vigo (15º, 5 puntos).

La clave: Las rotaciones serán clave, ya que ambos equipos afrontaron el pasado jueves compromisos muy exigentes a domicilio ante Osasuna, en el caso del Elche, y frente al Stuttgart, en competición europea, en el del Celta.

El dato: Los cuatro últimos enfrentamientos entre ambos equipos han acabado 1-0 ó 0-1 y en los tres últimos ha ganado el Celta.

La frase: Giráldez: “El Elche viene con la inercia de una temporada brillante en Segunda”

Bajas: Rodri Mendoza, Yago de Santiago (Elche), Sergio Carreira y Ristic (Celta)

Dudas: Martin Neto (Elche), Javi Rueda y Starfelt (Celta).