Vasco vence a Cruzeiro y le impide desalojar al Flamengo de la cima en Brasil

El conjunto carioca se impuso con goles del juvenil Rayan a los 7 minutos del primer tiempo y del lateral Paulo Henrique a los 15 del segundo tiempo, y consiguió neutralizar las numerosas jugadas de peligro del Cruzeiro generadas principalmente por Kaio Jorge, actual goleador de la Liga, y por el ecuatoriano Keny Arroyo.

La derrota dejó al Cruzeiro estacionado en el segundo lugar de la clasificación, con 50 puntos y a solo una unidad del líder Flamengo, que el domingo puede aumentar su ventaja en caso de una victoria en su visita al Corinthians.

El conjunto de Belo Horizonte, además, puede ser superado por el Palmeiras, actualmente tercero en la clasificación con 49 puntos y que puede ascender al segundo lugar en caso de un empate o una victoria en su visita al Bahía.

Palmeiras, incluso, puede asumir el liderato de la Liga si vence su compromiso y se beneficia de un pinchazo de Flamengo.

Pese a que Cruzeiro dejó claro su favoritismo en los primeros minutos del partido en el estadio Sao Januario de Río de Janeiro, Vasco consiguió revertir la supuesta superioridad de los visitantes gracias a Rayan, el delantero de 19 años que viene siendo decisivo en los partidos del conjunto carioca.

Rayan, que Vasco se negó a ceder a la selección brasileña que disputa el Mundial sub-20 a partir de este sábado en Chile, abrió el marcador a los 7 minutos con un cabezazo tras una asistencia de Paulo Henrique.

Este último puso cifras definitivas al partido a los 15 minutos del segundo tiempo al aprovechar un error de Matheus Henrique, invadir el área y patear el balón con la izquierda a un rincón inalcanzable para el portero Cassio.

Los visitantes, sin embargo, tuvieron un mayor dominio en todo el partido y totalizaron 19 finalizaciones, más del doble que las 9 de Vasco, pero sus delanteros abusaron de la mala puntería.

La victoria le permitió a Vasco, que no pierde hace cuatro partidos, ascender al décimo lugar de la clasificación y alejarse de la zona de descenso, de la que estuvo próxima hasta hace dos jornadas.

En otro partido anticipado de la jornada, Internacional empató 1-1 en su visita al Juventude en clásico de dos de los principales equipos del sur de Brasil y en partido en que el técnico argentino Ramón Díaz debutó como entrenador del Colorado.

Inter fue mejor en el primer tiempo y abrió el marcador por intermedio de Alan Patrick, pero Juventude reaccionó en la segunda mitad y consiguió el empate con Enio.

También este sábado Fortaleza se impuso por 1-0 a Sport en partido entre los dos últimos en la clasificación y que luchan por huir de la zona de descenso.