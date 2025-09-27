Fútbol Internacional

Vedat Muriqi: "Los tres puntos eran vitales para nosotros"

Palma (España) , 27 sep (EFE). - El delantero del RCD Mallorca Vedat Muriqi dijo tras la victoria de su equipo ante el Alavés (1-0) en partido correspondiente a la séptima jornada de la Liga española de fútbol, que "los tres puntos eran vitales" después de lograr el primer triunfo de la temporada.

Por EFE
27 de septiembre de 2025 - 16:10
/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2349

"Era lo que nos faltaba y esperábamos, pasamos una mala racha y siempre dije que tuvimos un calendario jodido, tienes que estar preparado para todo lo que sale. Los tres puntos eran vitales para nosotros, contentísimo de haberlos conseguido y ahora, desde el parón, toca seguir", declaró en referencia al mal inicio de campaña.

"Era muy necesaria la victoria. Entre nosotros, aficionados, periodistas y todo, alguno hablaba. Entiendo que el trabajo es un poco difícil, hay que asumirlo pero al final somos los primeros que queremos defender el escudo, nos ganamos la vida y el escudo, nadie más que nosotros quiere ganar. Hemos pasado una mala racha que cerramos", sentenció.

Enlace copiado