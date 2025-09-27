Vedat Muriqi: "Los tres puntos eran vitales para nosotros"

"Era lo que nos faltaba y esperábamos, pasamos una mala racha y siempre dije que tuvimos un calendario jodido, tienes que estar preparado para todo lo que sale. Los tres puntos eran vitales para nosotros, contentísimo de haberlos conseguido y ahora, desde el parón, toca seguir", declaró en referencia al mal inicio de campaña.
"Era muy necesaria la victoria. Entre nosotros, aficionados, periodistas y todo, alguno hablaba. Entiendo que el trabajo es un poco difícil, hay que asumirlo pero al final somos los primeros que queremos defender el escudo, nos ganamos la vida y el escudo, nadie más que nosotros quiere ganar. Hemos pasado una mala racha que cerramos", sentenció.