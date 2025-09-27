Vedat Muriqi: "Los tres puntos eran vitales para nosotros"

Palma (España) , 27 sep (EFE). - El delantero del RCD Mallorca Vedat Muriqi dijo tras la victoria de su equipo ante el Alavés (1-0) en partido correspondiente a la séptima jornada de la Liga española de fútbol, que "los tres puntos eran vitales" después de lograr el primer triunfo de la temporada.