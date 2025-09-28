1-0. Italia apoyado en sus tres Mattia toma ventaja con la victoria frente a Australia

La azzurra tuvo a dos Mattia: Mannini y Mosconi para sacar adelante la primera victoria en el primer tiempo, mientras que la joven promesa salida del Milan Mattia Liberali, fue pieza de cambio para devolver el ritmo en la segunda parte cuando los australianos apretaron.

Mannini el capitán italiano marcó el penal, en el minuto 10, para poner el 1-0 con un disparo seguro al rincón derecho del arco del portero del Brighton inglés, Steven Hall, quien derribó a Mosconi, delantero del Inter de Milán.

El gol fue la punta de una actuación brillante del mediocampista que juega cedido en el SS Juve Stabia de la Serie B, pero que es una pieza intransferible de la Roma a donde volverá a finales de temporada.

Mannini demostró su valor y la razón por la cual el periódico inglés The Guardian lo incluyó en la lista de los 60 mejores talentos jóvenes del mundo nacidos en 2006.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El futbolista de 19 años es el mediocentro de Italia, pero también juega de lateral, y ante los australianos demostró su polivalencia con su presencia en todas las áreas del campo: ordenó, defendió, salvó errores y se involucró en la ofensiva.

Fue la figura de una azzurra que se prodigó en ataque con las potentes joyas Alvin Okoro, del Juventus; y Jamal Iddrissou, del Inter de Milán, generando muchas ocasiones con poca finalización.

Los dirigidos por Carmine Nunziata, sin embargo, pudieron poner el 2-0 con un taco de Christian Corradi, zaguero del Trento, pero Hall se reivindicó de su error tempranero y lo impidió.

Los australianos tuvieron problemas para concretar sus ataques, pero fueron un peligro constante con el espigado delantero de padres serbios, Luka Jovanovic, quien juega en la A-League con el Adelaide United FC.

Jovanovic tuvo opciones de igualar con remates e internadas en el área, mientras que el lateral del Queens Park Rangers Daniel Bennie fue una flecha por el flanco derecho mandando centros y buscando el área.

El guardameta del Udinese Alessandro Nunziante también tuvo que emplearse para defender su arco salvando contragolpes de los socceroos en la primera mitad, y varios tiros del segundo tiempo.

Hall, en tanto, terminó siendo figura sobre el final del encuentro al detener disparos de Liberali y del delantero del Empoli Ismael Konate, que le devolvieron el vértigo a Italia.

En la segunda fecha del Grupo D, que se disputará el 1 de octubre en Valparaíso, Italia jugará ante Cuba y Australia con Argentina.