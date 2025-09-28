1-1. El Athletic sigue sin arrancar y el Sevilla consigue un valioso punto de Lezama

Un penalti transformado por Nerea Nevado adelantó al Athletic, pero Isa Álvarez empató en la última jugada de la primera parte firmando el 1-1 definitivo que deja al conjunto bilbaíno sin conocer la victoria después de cinco partidos y premia a las sevillistas con un meritorio punto.

Comenzó mejor el Sevilla ante un Athletic que presentaba en el once la novedad de la debutante Nerea Benito como relevo en el lateral derecho de Ane Elexpuru, baja de última hora en la convocatoria por unas "molestias" en el ligamento lateral interno de su rodilla derecha "tras sufrir una leve entorsis".

Lo mejor ocasión de las visitantes fue una excelente combinación finalizada por Rosa Márquez que acabó en saque de esquina. Tardó el equipo rojiblanco en estirarse con cierta intención, pero su primera llegada al área, en el minuto 24, acabó en un penalti tras un agarrón de Raquel a Landaluze.

Una vez revisada la jugada en el VFS a petición visitante, la colegiada confirmó la pena máxima que fue transformada por Nerea Nevado.

El 1-0 dejó algo tocado al Sevilla, que sin embargo empató en la última jugada de la primera mitad cuando Isa Álvarez materializó una falta directa desde la media luna del área con un zurdazo por el palo que debía cubrir Adriana Nanclares.

En la reanudación ambos equipos mantuvieron el equilibrio tanto en el marcador como en el césped, incluso tras la expulsión de Alice Marques por un agarrón de pelo a Sara Ortega.

En superioridad numérica durante casi 25 minutos, los que transcurrieron entre la expulsión en el 76 y el final de los 9 minutos de añadido, la única ocasión clara del Athletic fue un tiro de Amezaga que envió a córner Sullastres. El Sevilla tuvo incluso el 1-2, pero Nanclares, en el 93, despejó un buen tiro de Hagel.

1.- Athletic Club: Nanclares; Nerea Benito (Vilariño, m.80), Landaluze, Maddi, Nerea Nevado; Zubieta, Valero (Oguiza, m.66), Sara Ortega; Agote, Amezaga (Sanadri, m.90) y Azkona (Campos, m.80).

1.- Sevilla FC: Sullastres; Esther Álvarez, Isa Álvarez, Eva Llamas, Marques, Raquel (Kanteh, m.59); Alicia (Hagel,m.59), Rosa Márquez, Arnaiz; Andrea (Alba Cerrato, m.88) y Gabarro (Alba López, 80).

Goles: 1-0, m.28: Nerea Nevado, de penalti. 1-1, m.54+: Isa Álvarez.

Árbitra: Zulema González González (Comité gallego). Expulsó con roja directa a la visitante Marques (m.76). Además, mostró tarjetas amarillas a Valero (m.53+) y Amezaga (m.57), del Athletic, y a Raquel (m.24), Esther Álvarez (m.24), Isa Álvarez (m.62) y al técnico, David Losada, (m.85), del Sevilla.

Incidencias: Partido de la quinta jornada de la Liga F Moeve disputado en las instalaciones de Lezama con 728 espectadores en las gradas.