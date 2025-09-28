2-2. Puntazo de El Hidalgo Manzanares sobre el Palma

Comienzo frenético el que protagonizaron ambos contendientes, ya que a los 27 segundos, Juan Emilio, en la presión, se llevó el esférico, superó a Luan Muller y marcó a placer el 1-0.

La alegría local duró exactamente 15 segundos, lo que tardó Palma en sacar del centro, el meta Luan Muller en incorporarse al ataque y Rivillos en fusilar a Antonio Navarro y poner el 1-1.

A Juanlu Alonso no le gustaba el discurrir del encuentro y solicitó tiempo muerto. A partir de entonces, el cuadro quesero dio un paso adelante y se hizo con el mando. Khalid, en boca de gol, no acertó a rematar en condiciones una gran asistencia de Humberto, y Daniel chutó al palo tras una buena pared con Raúl Campos.

Antonio Vadillo tampoco se lo pensó y paró el torrente ofensivo de los manzanareños, con otro tiempo muerto. Y tras un tiro al larguero de Luan Muller, llegó el 1-2, obra de Lin, tras un saque de esquina lanzado por el omnipresente Rivillos.

A falta de un minuto para el descanso, el entrenador del Manzanares solicitó el SV por un posible penalti sobre Javi Alonso, pero la falta fue fuera del área.

El tricampeón de Europa salió fuerte en la reanudación, aunque en el minuto 26, el Manzanares FS logró el tanto del empate (2-2). Toni Escribano dibujó una paralela precisa y preciosa, que aprovechó Daniel para superar al meta brasileño en su salida con un toque sutil.

A raíz del empate, correcalles e innumerables ocasiones para ambos bandos. Lo paró Juanlu Alonso a falta de tres minutos, situando a Javi Alonso de potero jugador, para defenderse de las cinco faltas en contra que tenía el Quesos El Hidalgo Manzanares y, de paso, intentar quedarse con los tres puntos.

Vadillo, que también quería la victoria, respondió con el juego de cinco, con Mateus Maia con la camiseta de jugador, pero ya no se movió el marcador, con lo que ambos conjuntos continúan invictos en liga, siendo terceros, los palmesanos, y cuartos, los manzanareños, ambos con 8 puntos.

2 – Quesos El Hidalgo Manzanares: Antonio Navarro (P), Deivao, Javi Alonso, Raúl Campos y Juan Emilio. También jugaron, Santi (PS), Daniel, Aarón, Toni Escribano, Khalid, Robles, Gholami y Humberto.

2 – Islas Baleares Palma Futsal: Luan Muller (P), Mateus Maia, Rivillos, Fabinho y Charuto. También jugaron, Carlos Barrón y Dennis (PS), Ernesto, Lin, Machado, Lucao, Alisson Neves y David Peña.

Goles: 1-0. Min 1, Juan Emilio. 1-1. Min 1, Rivillos. 1-2. Min 15, Lin. 2-2. Min 26, Daniel.

Árbitros: Borja Darriba Villamor y Rubén Ferrero Carballal, del Comité Gallego. Amonestaron a Javi Alonso del Quesos El Hidalgo Manzanares y a Charuto, David Peña, Carlos Barrón y al entrenador Antonio Vadillo, del Islas Baleares Palma Futsal.

Incidencias: Partido correspondiente a la cuarta jornada de liga de Primera División,disputado en el Pabellón Municipal Manzanares Arena, con una afluencia de público de unos 1.800 espectadores.