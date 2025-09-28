3-1. El Aston Villa de Emery logra su primera victoria en la Premier ante el Fulham

El encuentro empezó mal para los locales cuando en el minuto 3 un saque de esquina lanzado por Sasa Lukic encontró la cabeza del mexicano Raúl Jiménez que batió a Emiliano Martínez con un cabezazo cruzado para adelantar al Fulham.

El delantero apenas pudo celebrar el tanto ya que tuvo que retirarse lesionado en el minuto 11.

El Villa reaccionó mediada la primera mitad cuando Ollie Watkins aprovechó un balón largo de Lucas Digne que la zaga visitante no acertó a despejar y definió con una sutil vaselina para firmar el empate antes del descanso.

Tras la reanudación, los de Emery salieron decididos a dar la vuelta al marcador, y en el minuto 49, John McGinn culminó una buena combinación con un potente disparo desde la frontal tras asistencia de Emiliano Buendía.

Apenas dos minutos después, el argentino, que había ingresado al inicio de la segunda mitad, sentenció el encuentro al rematar un centro raso de Watkins, estableciendo el 3-1 definitivo.

Con este triunfo, el Aston Villa abandona los puestos de descenso aunque se mantiene en la zona baja de la clasificación, mientras que el Fulham continúa en la zona media de la tabla.