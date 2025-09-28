Almeyda: "Alexis Sánchez es un jugador que da alegría y nos está contagiando su energía"

Alexis, que cumple su primera temporada en el Sevilla, disputó su primer partido de titular en Vallecas, compartiendo ataque primero con Isaac Romero y después con el nigeriano Akor Adams, autor del único gol de su equipo en la victoria ante el Rayo.

"Es un jugador que da alegría y que llegó con una energía que la está contagiando. Ayer estaba con los jóvenes, que le rodeaban, porque es un jugador que habla de fútbol, acciones, jugadores. No esta todo el día con el móvil", dijo Almeyda, en conferencia de prensa.

"Alexis es, junto con César Aizpilicueta, esa clase de líderes que aman lo que hacen. Le están metiendo un amor que ojalá lo transmitan a muchos jóvenes. Es uno de los más bajitos y gana pelotas arriba, no es el más rápido y te gana en corto. Se nota en ellos que han jugado a un nivel muy alto. No están como a los veintidós o treinta años pero mentalmente están mejor. El fútbol es un juego para vivos", finalizó.