El italiano Guida dirigirá al Real Madrid y el esloveno Vincic al Atlético de Madrid

Guida, que dirigirá por primera vez a ambos equipos aunque al cuadro blanco le pitó dos veces en la Champions Juvenil (ambas con victoria al City y al Ajax), estará auxiliado en las bandas por Giorgio Peretti y Giuseppe Perrotti, el cuarto árbitro sera Simone Sozza y en el VAR estarán Marco Di Bello y Aleandro Di Paolo.

Mientras tanto, Vincic tendrá en las bandas del Metropolitano a sus compatriotas Tomaž Klančnik y Andraž Kovačič, a Matej Jug como cuarto árbitro, y en el VAR estarán Alen Borošak y el neerlandés Pol van Boekel.

El esloveno ha dirigido al Atlético de Madrid en cinco ocasiones, en las que solamente ganó en Old Trafford al Manchester United (0-1) en marzo de 2022. Empató ante el Lokomovit Moscú (0-0) en noviembre de 2020 y ante el Lazio (1-1) en septiembre de 2023; y perdió ante el Milán en noviembre de 2021 (0-1) y el Borussia Dortmund (4-2) en abril de 2024.

Al Eintracht de Fráncfort le pitó dos veces, en la final de la Liga Europa 2021/22, disputada en el Ramón Sánchez Pizjuán de Sevilla, en la que el cuadro alemán, tras acabar el partido con empate a uno, superó al Rangers escocés en la tanda de penaltis (5-4); y seis meses después en la Liga de Campeones en el campo del Sporting de Lisboa, donde ganó por 1-2.

