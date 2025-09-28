El protagonista de la jornada 7: la lección de Simeone

Las lágrimas que Simeone no pudo contener cuando su equipo marcó el quinto gol al Real Madrid, reflejan no solo la pasión con la que vive cada segundo su profesión, también la tensión que llevaba por dentro al sentirse responsable de un inicio con tropiezos en partidos en los que el Atlético de Madrid debe ser superior a sus rivales.

Por momentos, en la jornada intersemanal, el Atlético se vio a doce puntos del líder cuando caía ante el Rayo Vallecano en el Metropolitano. Dos remontadas seguidas desatando la pegada que otros días faltó y una imagen arrolladora, cambian el paso a un equipo que deja claro que su última palabra no será dicha en septiembre. Se pone a seis. Su objetivo es pelear por LaLiga y necesitaba tiempo para que sus nuevos jugadores se adaptasen al proyecto.

El gran derbi de la capital estrenaba protagonistas y se lo llevó el más 'viejo' del lugar. La experiencia del 'Cholo' que sorprendió con su apuesta por Alexander Sorloth cuando nadie lo esperaba. Castigó con balones en largo a su punta, aprovechando siempre la segunda jugada y el mayor ímpetu de sus jugadores sobre el rival. Castigó a los laterales blancos. Sacó a relucir carencias defensivas de un Real Madrid que presumía de equilibrio.

Desnudó a jugadores madridistas sin experiencia en un duelo de esa altura. Dibujó un sistema con tres centrales en fase defensiva, con Marcos Llorente metiéndose hacia dentro y Giuliano Simeone asumiendo la marca de Vinícius. Cada detalle del partido lo tenía trabajado para lograr sacar la mejor cara de su equipo y la peor del Real Madrid, que cayó con estrépito.

El mayor triunfo del Atlético de Madrid en los últimos 75 años de derbi. Un éxito rotundo e indiscutible de Simeone para silenciar a los críticos, los menos, que asomaban en la parroquia rojiblanca. Porque la gran mayoría nunca duda de su entrenador, el que les devolvió al lugar donde el club merecía por su historia. "Salgan y disfruten", les dijo a sus jugadores. Lo cumplieron a rajatabla.