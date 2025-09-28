El Real Madrid visita al Kairat Almaty con cinco bajas defensivas

El capitán Carvajal ya era baja para la segunda jornada de la 'Champions League' por su expulsión ante el Olympique de Marsella. Estará un mes alejado de los terrenos de juego tras lesionarse en el derbi, al sufrir una rotura muscular en el sóleo derecho.

El duelo del Metropolitano también deja fuera de combate al brasileño Militao, que tuvo que ser sustituido al descanso del partido tras lesionarse el tobillo izquierdo en los primeros compases. Pese a no sufrir lesión ósea, la fuerte contusión le impide jugar ante el Kairat Almaty.

Con este panorama defensivo, sin sus dos laterales derechos, Xabi Alonso se ha visto obligado a tirar de la cantera y convocar a David Jiménez. Dean Huijsen, David Alaba, Raúl Asencio, Álvaro Carreras y Fran García, son los defensas del primer equipo que integran la convocatoria.

Javi Navarro entra por Sergio Mestre en el papel secundario de tercer portero y, pese al largo viaje, Xabi Alonso no concede descanso a ninguno de sus titulares. La goleada sufrida ante el Atlético de Madrid, en la primera derrota del curso, provoca que todos los jugadores disponibles del primer equipo viajen a Almaty.

Defensas: David Jiménez, Dean Huijsen, David Alaba, Raúl Asencio, Álvaro Carreras, Fran García.

Centrocampistas: Tchouaméni, Fede Valverde, Dani Ceballos, Eduardo Camavinga, Jude Bellingham, Arda Güler.

Delanteros: Brahim, Mastantuono, Vinícius, Mbappé, Rodrygo, Gonzalo, Endrick.